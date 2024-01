Coupe de France: le groupe du PSG face à Orléans

-Publicité-

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le voyage à Orléans, dans le cadre des 32ès de finale de la Coupe de France. Plusieurs cadres manquent à l’appel.

Le PSG se déplace ce samedi soir sur la pelouse d’Orléans. Ceci, dans le cadre des 32ès de finale de la Coupe de France. Grand favoris pour cette rencontre, les Parisiens devraient facilement remporter ce duel qui les ouvrirait les portes des huitièmes de finale. Mais attention à ne pas prendre l’adversaire de haut au risque de se faire descendre de son piédestal. En tout cas, Luis Enrique en est bien conscient.

L’entraineur des Rouge & Bleu vient de communiquer la liste des joueurs retenus pour ce voyage. Dans le lot, on retrouve Kylian Mbappé et son frère Ethan. Asensio, Ousmane Dembele et Randal Kolo Muani font également partie du groupe. Les gardiens de but, Louis Mouquet, Keylor Navas et Arnau Tenas sont aussi du voyage. Au rayon des absences, on remarque la présence de Gianluigi Donnarumma ou encore Nordi Mukiele, tous blessés.

Le groupe du PSG face à Orléans: