Coupe de France (8es) : Lorient, Lyon, Lens, Nice et Toulouse qualifiés en quarts

Endrick a de nouveau trouvé le chemin des filets, offrant notamment à l’Olympique Lyonnais un but décisif qui a permis au club rhodanien de se qualifier pour le tour suivant face à Laval. Après les qualifications de Reims et de Marseille mardi, cinq rencontres ont animé la soirée de mercredi.

Endrick a de nouveau trouvé le chemin des filets, offrant notamment à l’Olympique Lyonnais un but décisif qui a permis au club rhodanien de se qualifier pour le tour suivant face à Laval. Après les qualifications de Reims et de Marseille mardi, cinq rencontres ont animé la soirée de mercredi.

Quatre équipes issues de la Ligue 2 avaient pris part à ces affiches et aucune n’a réussi à se hisser en quarts de finale. Laval a finalement perdu 2-0 face à Lyon, le second but étant inscrit tard dans la rencontre par Endrick. De son côté, Amiens n’a pas résisté au déplacement sur la pelouse du Toulouse FC.

Troyes, qui avait pourtant atteint la pause sur un score de parité (1-1), a concédé une lourde défaite contre le dauphin du championnat, le RC Lens. Montpellier, qui menait 2-0 à l’heure de jeu, a vu Nice renverser la situation et emporter la qualification. Enfin, le Paris FC a été éliminé par Lorient au Moustoir malgré les premières minutes disputées sous ses nouvelles couleurs par Ciro Immobile.

Publicité

Enjeux et implications

Le bilan de la soirée confirme la nette domination des clubs de l’élite sur leurs homologues de division inférieure dans cette phase de la Coupe de France. Les résultats favorisent la présence de plusieurs favoris parmi les huitièmes, avec Lorient, Lyon, Lens, Nice et Toulouse rejoignant Reims et Marseille au prochain tour.

Sur le plan collectif, certaines rencontres ont mis en évidence des réactions tardives ou des renversements de situation — à l’image de Montpellier-Nice — tandis que d’autres ont été décidées par un réalisme offensif accru en fin de match, comme ce fut le cas pour Lyon. Les défaites des pensionnaires de Ligue 2 mettent en lumière l’écart de profondeur d’effectif et d’expérience sur ce type de rendez-vous.