Coupe d’Asie: la Palestine en huitième de finale pour la première fois de son histoire

La Palestine s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Asie après sa victoire écrasante face à Hong-Kong (3-0), mardi en phase de groupe. Une première pour les Cavaliers qui n’ont jamais atteint ce stade de la compétition.

Historique! La Palestine va disputer les huitièmes de finale de la Coupe d’Asie 2023 qui se déroule au Qatar. Les Cavaliers ont décroché leur billet pour les phases à élimination directe après leur victoire logique face à Hong-Kong, mardi. Au terme d’une rencontre animée, les Palestiniens se sont imposés sur le score sans appel de 3-0.

Dominateurs et réalistes, les poulains du coach Makram Daboub ont déroulé sur des réalisations d’Oday Dabbagh, auteur d’un doublé, et de Zeid Qunbar. Un précieux succès qui permet aux Palestiniens de prendre la troisième place du groupe C, et donc se qualifier pour le tour suivant du tournoi en tant que meilleur troisième. A noter que l’Iran et les Emirats Arabes Unis ont terminé aux deux premières places.