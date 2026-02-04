Coupe d’Allemagne – Quart de finale : compositions officielles de Holstein Kiel et Stuttgart

Mercredi 4 février 2026 à 19h45 GMT, le Holstein-Stadion de Kiel sera le théâtre du quart de finale de la Coupe d’Allemagne opposant Holstein Kiel à Stuttgart.

Les deux clubs se connaissent bien : sur cinq confrontations, chacun compte deux victoires et un match s’est terminé par un partage des points, promettant une rencontre indécise et disputée.

Les compositions ont été communiquées avant le coup d’envoi ; voici les joueurs retenus par les entraîneurs pour ce rendez-vous à élimination directe.

Compositions officielles

Holstein Kiel aligne Wiener dans les cages. La défense est composée d’Ivezic, Tohumcu, Nekic et Davidsen. Au milieu de terrain, Kelati, Harres et Kapralic prendront place, tandis que Zec, Meffert et Tolkin formeront le trio offensif.

Stuttgart présente Nübel comme gardien. La ligne arrière réunit Hendricks, Vagnoman, Stiller et Mittelstadt. Le secteur médian sera occupé par Führich, El Khannouss et Karazor, et l’attaque sera assurée par Leweling, Chabot et Undav.