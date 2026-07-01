Coup d’état déjoué: un vétérinaire poursuivi après une perquisition du domicile de son oncle policier

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a examiné, lundi 29 juin 2026, le dossier d’un homme présenté comme assistant vétérinaire. Il est poursuivi pour faux et usage de faux et blanchiment de capitaux.

Selon Banouto, le prévenu a été interpellé fin février 2026 lors d’une perquisition au domicile de son oncle, policier à la retraite, recherché dans le cadre de l’affaire du coup d’État déjoué du 7 décembre 2025. Selon les débats, l’homme se serait rendu sur place pour saluer son parent, malgré la présence de nombreux agents de sécurité.

D’après l’accusation, il se faisait passer pour vétérinaire alors qu’il ne disposait que d’une attestation délivrée par son père, vétérinaire de profession. Il lui est reproché d’avoir utilisé ce document pour exercer et générer des revenus.

Les enquêteurs ont également fouillé son téléphone et son domicile. Le ministère public évoque des messages supprimés puis restaurés, ainsi qu’une enquête ouverte sur l’origine de ses biens.

À la barre, le prévenu a rejeté toutes les accusations. Il affirme n’avoir aucun lien avec les faits reprochés à son oncle et soutient qu’il ignorait les raisons de la présence policière.

Concernant son activité, il explique travailler depuis plus de vingt ans aux côtés de son père et tirer ses revenus de soins aux animaux, de la vente de chiots et de l’élevage. Il estime son chiffre d’affaires annuel à un peu plus de 4 millions de FCFA, somme qu’il dit avoir utilisée pour construire sa maison.

Le ministère public a exprimé ses réserves, notamment sur l’attitude du prévenu lors de la perquisition et sur les suppressions de messages constatées.

La Cour a renvoyé le dossier à fin juillet 2026 pour les réquisitions du parquet et les plaidoiries de la défense.