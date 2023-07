Coup d’État au Niger: marche de soutien aux putschistes à Niamey

Sous la pression de la CEDEAO, de l’Union Africaine, de l’UE et de la France, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) peut compter sur ses partisans au sein de la population. Ce dimanche, ils ont tenu une forte mobilisation à travers la ville de Niamey pour encourager les putschistes qui ont renversé Mohamed Bazoum.

Réponse du berger à la bergère. Après les partisans de Mohamed Bazoum qui ont battu le maquadam mercredi dernier, c’est le tour des pro-putschistes de faire leur démonstration de force. C’est une marée humaine qui s’est emparée des rues de la ville de Niamey en soutien au CNSP.

Les manifestants ont également profité pour régler leur compte avec la CEDEAO et la France. On pouvait clairement le voir sur les pancartes. Dans la foulée, des drapeaux de la Russie étaient imposants et remarquables.

Situation toujours confuse

Même si les militaires ont pris de l’avance, rien ne semble encore totalement joué. Dans l’entourage de Mohamed Bazoum, des poches de résistance sont encore présentes. D’ailleurs, il n’a pas encore démissionné. Un obstacle qui rend bien la tâche difficile aux putschistes qui tentent néanmoins d’imposer leur marque.

Dans un communiqué diffusé au cours de la semaine, l’Etat-major a rejoint les putschistes et a prévenu contre toute intervention militaire. Il a été formellement demandé aux militaires de vaquer normalement à leurs missions de sécurisation du pays.

De son côté, le CNSP a échangé avec les cadres de l’administration, notamment les secrétaires généraux des ministères pour la continuité du service public.