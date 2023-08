Coup d’Etat au Niger: l’opposant togolais Agbéyomé Kodjo s’élève contre les décisions de la CEDEAO

Dans un communiqué rendu public, l’opposant togolais Agbéyomé Kodjo a exprimé son soutien aux autorités de transition au Niger, avant de critiquer les mesures prises par la CEDEAO à l’encontre du pays.

La situation au Niger a suscité la réaction de l’opposant togolais Agbéyomé Kodjo. Depuis son exil, l’ancien premier ministre togolais a dénoncé l’instrumentalisation de la CEDEAO dans les affaires intérieures des pays africains notamment le Niger. Kodjo s’est insurgé contre les « décisions malveillantes » prises par l’organisation régionale, soulignant que de telles interventions extérieures ont souvent eu un impact négatif sur les peuples souverains.

Dans la foulée, l’opposant au régime de Faure Gnassingbé a également abordé la situation politique de son propre pays, le Togo. Il a rappelé que les questions relatives à l’élection présidentielle de février 2020 n’ont pas encore été totalement résolues, démontrant ainsi que les défis démocratiques persistent dans la région malgré les appels à la stabilité.

Kodjo a critiqué avec force la position de la CEDEAO, de l’Occident et de la France face à la situation au Niger, soulignant qu’une attention particulière devrait également être portée aux situations internes des autres pays africains. Il a exprimé des réserves quant à l’équité et la justice dans les relations internationales, pointant du doigt la dissimulation de la fraude et l’influence présumée de certains acteurs médiatiques.

Faut-il le rappeler, le président togolais Faure Gnassingbé a pris part le dimanche 30 dernier au sommet extraordinaire sur la situation politique au Niger qui a regroupé la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao à Abuja. À la suite de cette réunion, des sanctions ont été décidées à l’encontre du Niger, notamment la fermeture des frontières, la suspension des vols en direction du Niger, l’interruption des transactions commerciales avec ce pays, ainsi que des restrictions concernant les transactions énergétiques et le gel des avoirs bancaires.