Coup d’État au Niger: les 10 sanctions de l’UEMOA avec effet immédiat

A l’issue d’un sommet extraordinaire tenu ce dimanche 30 juillet 2023 à Abuja, 10 sanctions économiques sont tombées et visent en priorité les putschistes au Niger. L’UEMOA a annoncé que ces sanctions sont prises avec effet immédiat.

Les sanctions sont lourdes pour les meneurs de la destitution de Mohamed Bazoum. Ils ont été la cible des Chefs d’État de l’UEMOA ce dimanche à Abuja. L’institution a pris les mesures ci-dessous pour exiger la réinstallation de Mohamed Bazoum à la tête du Niger.

La fermeture des frontières aériennes et terrestres entre le Niger et les pays de l’UEMOA ; L’interdiction de survol de l’espace à tout aéronef en provenance ou à destination du Niger ; La suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l’UEMOA et le Niger y compris celles portants sur les produits pétroliers, l’électricité, les biens et services ; La suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l’UEMOA et le Niger ; Le gel des avoirs financiers et monétaires de l’Etat du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l’UEMOA ; Le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l’UEMOA ; La suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques et les banques installées dans les autres pays de l’UEMOA ; La suspension de toute assistance et transaction financière en faveur du Niger par les institutions de financement de l’UEMOA particulièrement la BOAD ; L’interdiction de voyage pour les auteurs de cette tentative de coup d’état, le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine ; L’interdiction de voyager, le gel des avoirs ainsi que la confiscation des biens s’applique à toutes les personnes civiles ou militaires qui participeraient à des institutions organes de gouvernement que tenteraient de constituer les militaires dans ce coup de force, elles s’appliqueraient également aux familles des personnes concernées qui seraient en outre interdites de séjour dans les pays de l’espace UEMOA.

Par ailleurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA ont été formels sur le rejet du coup d’État. Ils ont rappelé que le seul président du Niger qu’ils reconnaissent est bel et bien Mohamed Bazoum, « en conséquence seuls les actes officiels émanant de lui et de ses representants sont reconnus par l’UEMOA ».

L’UEMOA n’a visiblement pas changé de stratégie lorsqu’il s’agit de coup d’État. L’option de sanctions économiques avait été déjà appliquées dans le cas du Mali, Burkina Faso et la Guinée. Une stratégie qui s’est révélée infructueuse dans ces pays, car elle n’a pas pu faire plier les putschistes.