Coup d’Etat au Niger: l’armée met en garde contre « toute intervention militaire extérieure »

La destitution de Mohamed Bazoum par les militaires semble irréversible. Le coup a été perpétré par un groupe de militaires, mais la hiérarchie militaire vient de souscrire à l’acte, pour, dit-il, « préserver l’intégrité physique de Mohamed Bazoum.

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 27 juillet 2023, le Commandement militaire des Forces Armées Nigériennes dit avoir souscrit à la déclaration des Forces de défense et de Sécurité, annonçant la destitution de Mohamed Bazoum.

L’Etat-major justifie sa position par le souci de « préserver l’intégrité physique du Président de la République et de sa famille, d’éviter une confrontation meurtrière entre les différentes Forces qui au-delà de ces dernières pourrait provoquer un bain de sang et entacher la sécurité de la population et d’autre part, par le souci de préserver la cohésion au sein des Forces de Défense et de Sécurité ».

Dans le même communiqué signé du Général de Division Abdou Sidikou Issa, l’Etat-major a fait une mise en garde contre « toute intervention militaire extérieure, de quelle que provenance que ce soit », car cela « risquerait d’avoir des conséquences désastreuses et incontrôlables pour nos populations et le chaos pour notre pays ».

Par ailleurs, « il invite l’ensemble des FDS à rester concentré sur leurs missions et à conserver leur combativité bien connue pour la poursuite de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, pour l’objectif ultime qu’est le bien-être de nos populations ».

Une mission de la CEDEAO annoncée à Niamey

La CEDEAO a du mal à digérer cet énième coup d’Etat dans la sous-région. Après avoir condamné fortement la destitution de Mohamed Bazoum, le président de la CEDEAO, Bola Tinubu, a dépêché une mission de négociation à Niamey. Cette mission conduite par Patrice Talon va certainement tenter de sauver ce qui reste encore.

Un mercredi noir pour Mohamed Bazoum

Ce mercredi 26 juillet 2023, les choses sont allées très vite à Niamey. Très tôt dans la matinée, des informations faisant état d’une tentative de coup d’Etat ont été abondamment relayées par la presse. Le président Bazoum était retenu par la garde présidentielle et des pourparlers ont été engagés.

Malheureusement, les négociations n’ont pas abouti. Même les nombreux communiqués pondus par les Institutions sous-régionale et la communauté internationale n’ont pas émoussé l’ardeur des putschistes. Un peu plus tard dans la soirée, ils ont annoncé avoir pris le pouvoir des mains de Mohamed Bazoum. Le communiqué a été lu à la télévision nationale par un groupe de militaire.