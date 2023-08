Coup d’Etat au Niger: face aux menaces, les putschistes se radicalisent

Le Général Abdourahamane Tiani et ses camarades ne comptent pas rebrousser chemin. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) est apparu à la télévision nationale, mercredi soir, avec un discours qui témoigne de leur détermination à aller au bout de la destitution de Mohamed Bazoum.

Au Niger, les putschistes ne sont pas ébranlés malgré la batterie de sanctions économiques et la menace d’intervention militaire de la CEDEAO. Dans une déclaration lue à la télévision nationale ce mercredi 02 août 2023, Abdourahamane Tiani a qualifié ces sanctions de « cyniques et iniques ».

Pour le Général Tiani, les agissements de la CEDEAO et de certaines puissances constituent une « ingérence », qu’il n’est pas prêt à accepter. « Nous refusons toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger », a-t-il déclaré avec le ton ferme.

- Publicité-

Le chef des putschistes estime que, l’attitude de la CEDEAO a pour but d' »humilier les Forces de défense et de sécurité, le Niger et son peuple » et à rendre « le pays ingouvernable ». « Nulle part dans cette attitude méprisante et belliqueuse les dirigeants n’ont pris en compte la souveraineté de notre pays« , a-t-il déploré.

Par ailleurs, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie rejette en bloc les sanctions de la CEDEAO et « refuse de céder à toute menace et d’où qu’elle vienne ».