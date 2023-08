Coup d’Etat au Niger: dialogue ou recours à la force ? La CEDEAO se décide ce jour

Quatre jours après la fin de l’ultimatum donné à la junte nigérienne, la CEDEAO se retrouve à Abuja ce jeudi 10 août 2023 pour un deuxième sommet extraordinaire sur la situation du Niger.

Deuxième sommet de la CEDEAO sur la crise nigérienne ce jeudi à Abuja. Avec l’évolution de la situation, la CEDEAO va certainement essayer d’actualiser les décisions prises le 30 juillet dernier. Ces décisions sont en réalité des sanctions économiques prises à l’encontre du Niger pour tenter de faire plier les putschistes et espérer la restauration de Mohamed Bazoum, déchu dans la nuit du mercredi 26 juillet 2023.

A l’issue du conclave du 30 juillet, la CEDEAO avait également intimé l’ordre aux militaires de libérer et de réinstaller Mohamed Bazoum dans ses fonctions de président de la République dans un délai d’une semaine. Sans quoi, tous les moyens dont le recours à la force seraient employés pour les y contraindre. Mais une semaine après, c’est le statu-quo. Mohamed Bazoum est toujours retenu par les putschistes qui ont commencé par s’imposer sérieusement.

Tous les regards sont tournés vers le communiqué officiel du sommet extraordinaire de ce jour. La CEDEAO va-elle poursuivre les démarches de négociation ou passer automatiquement à l’intervention militaire ? On en saura un peu plus dans les heures à venir.