Coup d’État au Niger: bonne nouvelle pour Mohamed Bazoum et sa famille

Depuis quelques jours, le parti de Mohamed Bazoum, dénonce les conditions dans lesquelles il est retenu avec sa famille. En réponse, la junte vient de poser un acte favorable au profit du président déchu et sa famille.

Mohamad Bazoum et sa famille peuvent désormais voir un médecin et profiter d’aliments frais. De sources concordantes, Ils ont eu droit ce vendredi à un ravitaillement en denrées alimentaires. Ils ont pu également recevoir la visite d’un médecin qui s’est assuré de leur bon état de santé.

A la sortie du sous-sol de la résidence présidentielle où Mohamed Bazoum et sa famille sont gardés, le médecin a indiqué qu’ « ils vont tous bien ». Cette nouvelle va réjouir les proches de Mohamed Bazoum qui dénoncent les « conditions inhumaines » dans lesquelles il serait détenu.

Déchu par les putschistes depuis le 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum tient encore et s’accroche à son pouvoir. Il n’a pas démissionné et ne compte pas le faire. Avec le soutien de la CEDEAO, de l’Union Africaine et des organisations internationales, le successeur d’Issifou Mahamadou espère récupérer son fauteuil présidentiel.