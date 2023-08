Coup d’Etat au Niger: Bertin Koovi se désolidarise de la position de Patrice Talon

Le président de l’Alliance Iroko, Bertin Koovi est contre la fermeture de la frontière du Bénin en sanction au coup d’État survenu le mercredi dernier au Niger. Dans une déclaration audio, l’acteur politique se désolidarise de la position de Patrice Talon et de celle de la CEDEAO.

Le Bénin est en train de prendre la voie de l’égarement dans la situation de coup d’état survenu il y a quelques jours au Niger. C’est du moins la lecture de Bertin Koovi, président de l’Alliance Iroko. Dans une déclaration audio, le promoteur de l’économie fondamentale estime que le Niger gagnerait s’il tentait demain un procès contre le Bénin et la Cédéao.

En effet, en réponse aux mesures de sanctions énoncées par la CEDEAO, le Bénin a fermé sa frontière avec le Niger et a rompu le contrat avec le Port Autonome de Cotonou. Ces sanctions prises par le Bénin constitue pour Bertin Koovi un égarement des autorités de Cotonou. Pour l’acteur politique, la fermeture de la frontière du Bénin, la rupture des contrats au Niveau du port de Cotonou et la suspension de l’électricité par le Nigeria sont des actes illégaux qui compromettent dangereusement l’intégration économique sous régionale.

Pour Bertin, il faut condamner le coup d’Etat au Niger mais il faut également condamner les sanctions prises par la CEDEAO. C’est la position selon lui que tout le monde doit adopter. Il se désolidarise donc de la posture du président Patrice Talon dans la situation au Niger. « Je soutiens le président Patrice Talon qui construit le Bénin. Soutenir un président, c’est aussi lui dire la vérité surtout quand il se met la corde au cou par la décision qu’il prend« , indique Bertin Koovi qui demande pardon au nom du Bénin au peuple frère du Niger.

En fermant la frontière du Bénin et en suspendant les activités au port de Cotonou en direction du Niger, le président Patrice Talon a-t-il pensé aux transporteurs, aux commerçants et aux transitaires qui travaillent en direction du Niger ? S’est demandé le promoteur de l’économie fondamentale. La Russie, indique-t-il est en guerre contre l’Ukraine mais cela ne l’a pas empêché de continuer à livrer du gaz à ce pays. On ne peut pas mettre fin à un contrat par une volonté politique, précise Bertin Koovi qui pense que le Bénin et le Nigéria sont dans l’illégalité. L’acteur politique conclut en martelant que toute guerre déclenchée par la CEDEAO contre le Niger serait illégale et aura de graves préjudices pour la sous région.