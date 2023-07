Coup d’État au Niger: Alassane Ouattara réaffirme son soutien à Mohamed Bazoum

À l’issue d’un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tenu à Abuja, au Nigéria, le président ivoirien Alassane Ouattara a réaffirmé son soutien à un retour au pouvoir de Mohamed Bazoum au Niger.

En effet, le chef d’État ivoirien, a pris la parole sur sa page Facebook pour exprimer clairement son soutien à Mohamed Bazoum, déclarant qu’il demeure « le chef d’État légitime du Niger », élu démocratiquement par le peuple nigérien. « Avec les Chefs d’État de la CEDEAO, nous avons réaffirmé notre détermination à lutter contre les coups d’État et les changements anti-constitutionnels de régime dans notre espace communautaire et exigé la libération du Président Bazoum qui demeure le Chef d’État légitime élu du Niger », a déclaré le président Alassane Ouattara.

Ainsi, le président Ouattara a soutenu Mohamed Bazoum, démontrant la coopération des dirigeants africains face aux efforts de déstabilisation et de prise de pouvoir non démocratiques. Les dirigeants de la CEDEAO, réunis à Abuja pour évaluer la situation nigérienne, ont donné un délai d’une semaine aux putschistes pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions de chef d’État, démontrant leur forte opposition aux coups d’État et aux actions anti-constitutionnelles.

En outre, les échanges en matière d’énergie ont également été interrompus, ce qui a entravé les liens économiques avec le Niger. Aussi, le pays a été suspendu de la banque de développement ouest-africaine.