Coup d’Etat au Burkina Faso : le président Rock Kabore réagit sur les réseaux sociaux

Alors qu’on parle de Coup d’Etat au Burkina Faso et de l’arrestation du président du pays Rock Kabore, ce dernier a réagi à travers un twitte appelant les militaires a déposer les armes.

« Notre Nation vit des moments difficiles. Nous devons en ce moment précis sauvegarder nos acquis démocratiques.

J’invite ceux qui ont pris les armes à les déposer dans l’intérêt Supérieur de la Nation. C’est par le dialogue et l’écoute que nous devons régler nos contradictions », a indiqué le compte officiel du président burkinabé Rock Kabore.

Cette intervention accentue encore plus le flou qui existait déjà au sein de l’opinion en ce qui concerne la prise de pouvoir par l’armée et l’arrestation du président par les militaires. Plus tôt, la télévision nationale également a indiqué qu’il y a un flou en ce qui concerne le président mais que leurs activités se poursuivent. On ne sait pas si c’est Kabore qui a écrit effectivement ce message ou si c’est un gestionnaire de compte.

Pour rappel, les informations parvenues font état de ce que le chef de l’Etat a été arrêté par les militaires dans ce qui s’apparente à un coup d’Etat à la suite d’une mutinerie dans plusieurs camps militaires du pays. Cependant, certains médias indiquent que la Gendarmerie dément l’arrestation du président mais assure plutôt qu’il est entre leurs mains pour des raisons de sécurité.