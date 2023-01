Coup de tonnerre: Tiesco le sultan met un terme à sa relation avec Lolo Beauté

L’artiste coupé-décalé Tiesco le sultan a décidé de mettre un terme à sa relation amoureuse avec Lolo Beauté. Une décision qu’il a prise dans l’après-midi de ce lundi 16 janvier en raison des nombreuses menaces qu’il reçoit régulièrement de la part de son beau-frère Camille Makosso.

Mauvaise nouvelle pour les admirateurs du couple Lolo Beauté et Tiesco le Sultan. Face aux nombreuses attaques du controversé pasteur Camille Makosso depuis l’officialisation de la relation, Tiesco a décidé de mettre une pause à l’idylle en attendant de trouver un terrain d’entente.

En effet, c’est à travers un post sur sa page Facebook que le chanteur a annoncé la nouvelle à ses fans. Par la même occasion, il a annoncé qu’il veut désormais se concentrer sur sa carrière en attendant que les choses ne rentrent d’abord dans l’ordre entre le général Makosso et sa sœur.

« Je suis désolé mais je vais mettre une pause à cette relation jusqu’à ce que cette histoire de famille soit réglée, ou jusqu’à ce que tout soit réglé avec son frère et moi c’est bon trop c’est trop . Jusqu’à nouvel ordre lolo et moi c’est en pause c’est bon , donc bb va régler tes problèmes avec ton frère et fait moi signe si je peux venir le voir. Tchao je vais me concentrer sur ma carrière« , a-t-il écrit.

Faut-il le rappeler, la relation entre Lolo Beauté et Tiesco le sultan a été officialisée le 1er janvier 2023 dernier. Dans une vidéo postée sur la toile, les deux personnalités publiques ont échangé un langoureux baiser afin d’annoncer la nouvelle à leurs fans. Devenue virale sur la toile, la vidéo a suscité une avalanche de réactions, dont celle du sulfureux homme de Dieu Camille Makosso.

Très déçu, le sulfureux pasteur a très vite fait part de son mécontentement au point de renier sa sœur. « Jusqu’à nouvel ordre je te renie comme ma sœur pour acte de légèreté enfantine. Passé 07 jours sans explication le reniement devient définitif », avait-il écrit. Des propos qu’il a même corroboré lors de son passage sur l’émission Peopl’Emik du vendredi 13 janvier dernier.

Sous les feux des projeteurs depuis le début d’année, Lolo Beauté qui multiplie les « vidéos » sur la toile n’a pas encore réagi à cette volonté de Tiesco le Sultan de mettre fin à leur relation.