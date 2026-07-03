BENIN WEB TV

Cotonou: un ghetto démantelé à Vodjè, militaire surnommé « alôtrô » activement recherché

​La Police Républicaine a porté un coup dur aux réseaux de criminalité urbaine cette semaine à Cotonou, en menant une vaste opération d’envergure dans le quartier de Vodjè.

Edouard Djogbénou
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Sécurité
99vues
Cotonou: un ghetto démantelé à Vodjè, militaire surnommé « alôtrô » activement recherché
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Cette intervention ciblée a permis le démantèlement complet d’un ghetto réputé, qui abritait un réseau de trafic de chanvre indien opérant jusqu’alors en toute discrétion. Selon les premiers éléments de l’enquête, ce site servait à la fois de point de transit stratégique et de lieu de consommation pour les usagers.

L’assaut s’est soldé par l’interpellation de plusieurs individus sur les lieux et la saisie d’importants matériels directement liés au trafic. Les investigations se poursuivent activement afin d’identifier et d’interpeller l’ensemble des ramifications et des personnes impliquées dans cette filière.

Un réseau alimenté par un militaire ?

​L’affaire prend cependant une tournure particulièrement grave avec la recherche active d’un agent des forces armées béninoises par la Police Républicaine. Connu sous le surnom de « Alòtrò » (en référence au margouillat), ce militaire est l’élément central des attentions des enquêteurs, qui le soupçonnent de complicité directe avec les réseaux de trafiquants.

​D’après les informations recueillies par les services de sécurité, le soldat ne fréquentait pas le ghetto pour sa consommation personnelle. Il avait plutôt instauré un système de racket bien rodé, consistant à percevoir de manière régulière des rançons auprès des dealers.

En échange de ces retrocommissions, le militaire leur garantissait une prétendue protection et les immunisait contre d’éventuelles descentes des forces de l’ordre, trahissant ainsi son serment sous les drapeaux.

Articles liés

Burkina Faso : plus de 400 assaillants neutralisés dans l’est et le nord-est, selon l’arméeBurkina Faso : plus de 400 assaillants neutralisés dans l’est et le nord-est, selon l’arméeBénin: le général Bertin Bada fait valoir ses droits à la retraiteBénin: le général Bertin Bada fait valoir ses droits à la retraiteLutte antidrogue: Mario Mètonou porte l’expertise judiciaire béninoise à l’Organisation mondiale des douanesLutte antidrogue: Mario Mètonou porte l’expertise judiciaire béninoise à l’Organisation mondiale des douanesCotonou: huit personnes interpellées lors d’une opération policière dans le 7e arrondissementCotonou: huit personnes interpellées lors d’une opération policière dans le 7e arrondissement

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV