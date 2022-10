Cotonou-Réhabilitation des voies d’accès: les travaux démarrent en Mars selon Wilfried Houngbédji

Le réaménagement et la réhabilitation des voies d’accès et de traversée de Cotonou décidé en conseil des ministres en sa session du mercredi 26 Octobre 2022, n’est pas un effet d’annonce. Les travaux, aux dires du porte-parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji, vont démarrer dans le premier trimestre de l’année 2023.

Selon le compte rendu du conseil des ministres du mercredi 26 Octobre 2022, plusieurs voies d’accès et de traversée de Cotonou seront réhabilitées. En marge de la lecture du compte rendu du conseil des ministres, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a partagé avec les professionnels des médias, la période de lancement des travaux de réhabilitation des voies concernées.

Répondant en effet à une question des journalistes, Léandre Wilfried Houngbédji a fait savoir que le souci du gouvernement est « d’optimiser sur la disponibilité des entreprises, des équipements et surtout de s’organiser pour réduire aux maximum les désagréments que ces travaux peuvent créer« .

Pour trouver réponses qu’engendraient les travaux, poursuit-il, le gouvernement a décidé de repousser le démarrage de la phase 2 du projet asphaltage prévu initialement pour fin décembre 2022. Ainsi, précise-t-il, le projet va se mener pratiquement au même moment que les travaux de réhabilitation et d’aménagement des voies d’accès et de traversée de Cotonou.

« Si pour l’Asphaltage, nous avons fait les formalités préalables qui sont en cours de finalisation, indique le porte-parole du gouvernement, pour ce nouveau chantier (la réhabilitation des voies d’accès et de traversée -ndlr), les diligences vont être engagées et vont être achevées d’ici à 3 mois, de sorte qu’ à fin mars 2023 courant avril 2023, aussi bien ces travaux que la phase 2 du projet Asphaltage » démarrent effectivement.

Premier lot de voies à réhabiliter…

Selon le contenu du compte rendu du conseil des ministres du mercredi 26 Octobre, deux lots de voies sont concernés par les travaux de réhabilitation et de réaménagement des voies d’accès et de traversée de Cotonou.

Le premier lot de voies pris en compte par le projet de réhabilitation et de réaménagement prend en compte les artères ci-après :

Ancien Pont – Carrefour SOBEBRA – Carrefour PTT PK3 – Carrefour Le Bélier ;

Troisième Pont – Carrefour SOBEBRA ;

Place du Souvenir – Carrefour 3 Banques ;

Carrefour Marché Saint Michel – Carrefour NASUBA-Passage supérieur de Steinmetz – Carrefour Notre-Dame ;

Carrefour 3 Banques – Carrefour Air Afrique ;

Carrefour Air Afrique – Ancien Pont ;

Carrefour Cheminot – Passage supérieur de Steinmetz.

Le deuxième lot de voies à réhabiliter…

Le deuxième lot des axes à mettre aux normes de l’asphaltage se présente comme suit:

Etoile Rouge – Carrefour UNAFRICA – Carrefour Cheminot ;

Etoile Rouge – Carrefour Marché Saint Michel ;

Échangeur Godomey – Stade Mathieu KEREKOU – Carrefour Toyota ;

Carrefour Toyota – Etoile Rouge ;

Carrefour Toyota – Carrefour Cadjèhoun – Place du Souvenir ;

Carrefour Douane Aéroport – Place du Souvenir.

Les travaux consisteront en outre à mener une mission d’étude d’état des lieux, de géoréférencement, de cartographie, d’élaboration de dossiers d’appels d’offres, de contrôle et de surveillance des travaux de remplacement ou de remise en état des grilles avaloirs, tampons de regards et dallettes de caniveaux dans les cinq villes du grand Nokoué, précise le compte rendu du conseil des ministres.