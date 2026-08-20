Cotonou: mort suspecte de Valérie et disparition de son enfant, sa famille réclame justice

​Découverte sans vie à son domicile de Cotonou le samedi 15 août 2026, la jeune Valérie laisse derrière elle un drame entouré de nombreuses zones d’ombre.

Plusieurs jours après les faits, ses proches exigent que toute la lumière soit faite sur les circonstances de son décès et s’inquiètent du sort de son fils âgé de quatre ans.

​Accueillie par la rédaction de Madame Actu, la sœur de la victime a livré un témoignage poignant. C’est elle qui a découvert le corps sans vie de la jeune femme. Sur place, la présence de raticide à proximité de la défunte et une table dressée pour le dîner avec deux couverts et deux fourchettes ont immédiatement éveillé des soupçons sur la présence d’une tierce personne au moment ou peu avant le drame.

​Quelques jours avant sa mort, la victime avait contacté sa sœur pour lui confier que le père de son enfant exigeait de récupérer le garçonnet, ce à quoi elle s’était catégoriquement opposée.

​L’ombre du géniteur et la disparition de l’enfant

​Selon les déclarations de la famille, le père de l’enfant, un homme marié dont la paternité avait été confirmée par test ADN après la naissance, avait toujours refusé de s’afficher publiquement pour préserver son foyer.

Informé du décès de son ancienne compagne, il aurait transmis une somme de 200 000 francs CFA à la famille tout en affirmant détenir l’enfant avec lui.

​Depuis lors, les proches de la défunte indiquent ignorer le lieu exact où se trouve le petit garçon, l’identité de ses gardiens et ses conditions de prise en charge.

​Saisine des autorités et attentes de l’enquête

​Face à ces éléments préoccupants, la sœur de Valérie a officiellement déposé sa déposition auprès des services d’enquête. La famille soulève de nombreuses interrogations : quelles sont les circonstances exactes de l’ingestion du raticide ? Que s’est-il déroulé dans la maison dans les heures précédant la mort ? Et surtout, où se trouve l’enfant aujourd’hui ?

​À ce stade, l’ensemble de ces déclarations relève de témoignages de proches et devra être vérifié par les investigations policières et judiciaires en cours afin de faire toute la clarté sur cette affaire.