Cotonou: les conducteurs de taxi-moto invités à retirer leurs cartes de droit-taxi
Dans un communiqué officiel rendu public le lundi 17 août 2026, le Secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, Anges Amoussouga, informe les conducteurs et propriétaires de taxi-moto de la disponibilité des cartes de droit-taxi.
Cette disposition concerne spécifiquement les usagers qui se sont acquittés de leurs droits et taxes communaux au plus tard le 30 juin 2026. L’autorité municipale invite ainsi les contribuables concernés à effectuer le retrait de leur titre officiel aux lieux habituels de dépôt de leurs dossiers.
Pour faciliter l’opération, la délivrance des cartes s’effectuera tous les jours ouvrables, suivant des tranches horaires bien précises fixées de 08 heures à 12 heures dans la matinée, puis de 14 heures à 17 heures dans l’après-midi.
Soulignons que la ccarte de droit-taxi est le document qui permet aux conducteur de taxi-moto qu’il exerce effectivement l’activité et est financièrement en règle vis à vis des autorités locales de son territoire d’exercice.
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