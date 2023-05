Côte d’ivoire: Yvidero se fait laminer par Emmanuelle Keita après son mariage

- Publicité-

Le climat de tension persiste entre les deux personnalités ivoiriennes Yvidero et Emmanuelle Keita, qui ont échangé récemment des messages intrigants sur la toile.

La querelle entre Yvidero et Emmanuelle Keita a repris de plus belle. Les deux célébrités ivoiriennes se sont lancées des piques cette semaine, quelques jours après le mariage de la web comédienne. En effet, tout a commencé après les partages des photos de la cérémonie de mariage de Yvidero. Si elle s’attendait à recevoir des messages de félicitations, la comédienne a plutôt été la cible de critiques acerbes, notamment sur sa robe de mariée. Beaucoup ont jugé que la tenue ne convenait pas à sa morphologie et l’ont violemment critiquée sur les réseaux sociaux.

Dans ce contexte déjà tendu, l’influenceuse Emmanuelle Keita a lancé subtilement une pique à Yvidero dans un post sur Facebook. « Qui fait pleurer cousine ? On t’a même pas encore bien appuyé déjà les pleurs du M’bolo partout. Vous êtes fragile mais c’est vous qui aimez manœuvrer dans le noir« , a-t-elle écrit avant d’ajouter « gonflez son bras » en faisant référence à la robe de mariage.

- Publicité-

Alors que la pique a très vite commencé par susciter des réactions, la principale concernée n’a pas tardé à répliquer, créant ainsi une situation explosive sur la toile. « Au nom de Dieu je ne pleurs pas pour ça. Je suis trop à l’aise. Ma vie est faite de vérité, j’ai une vraie bague de mariage, un vrai mari, de beaux enfants, de belles réalisations et une vie pleine de sens. manœuvrer dans le noir contre qui, toi ? Grosse perte de temps, parce que tes nombreux mensonges parlent et œuvrent à ta place » a répliqué Yvidero.

A noter que cette situation survient quelques mois seulement après la polémique liée à la robe de mariage de chanteuse Roseline Layo. Pour cause, la robe de cette dernière avait été critiquée sur le plateau de l’émission de Yvidero.

Articles similaires