Côte d’Ivoire: Wilfried Kanon raccroche les crampons…à 30 ans

Vainqueur de la CAN 2015 avec la Côte d’ivoire, Wilfried Kanon a mis un terme à sa carrière de footballeur, à seulement 30 ans. Une décision précipité par les problèmes cardiaques du désormais ex-Eléphant ivoirien.

Ses problèmes cardiaques auront finalement eu raison de lui. Wilfried Kanon raccroche définitivement les crampons. Le défenseur d’Al-Jahra SC a mis un terme à sa carrière professionnelle, à seulement 30 ans. Selon les informations de Sportmania.ci, le joueur a pris sa décision après le récent incident qu’il a vécu, avec l’Ivoirien qui s’est écroulé lors d’un stage de préparation avec son club koweïtien.

Wilfried Kanon était de l’équipe ivoirienne qui a gagné la CAN en 2015. Avant le Koweït, il avait joué entre autres à ADO La Haye au Pays-Bas, à Gloria Bistrita en Roumanie, ou encore à Pyramids FC en Egypte, pour un total de 247 matches, 15 buts et 7 passes décisives. Il compte à son palmarès un seul trophée, celui de la CAN 2015 remportée avec la Côte d’Ivoire sous l’égide du technicien français Hervé Renard.

