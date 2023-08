Côte d’Ivoire : violente bagarre à la machette, 14 individus interpellés et déférés

- Publicité-

Le mercredi 23 août 2023, une bagarre à la machette a eu lieu dans la commune d’Abobo entre des syndicalistes de transporteurs. Selon la police, 14 individus ont été interpellés et déférés.

En effet, il y a eu plusieurs blessés dans les affrontements à la machette qui ont eu lieu dans le quartier d’Abobo-Samaké. De sources sécuritaires affirment que 14 personnes ont été interpellées et déférées au lendemain de cette bagarre rangée.

Enfin, on apprend que ces personnes arrêtées ont été placées en garde à vue pour être interrogées sur leur implication dans l’incident et seront déférées devant la justice afin de déterminer leur responsabilité et de prendre les mesures appropriées.