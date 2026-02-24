Côte d’Ivoire – Union européenne : un partenariat stratégique renforcé à Abidjan

La ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nialé Kaba, a reçu lundi au cabinet à Abidjan l’ambassadeur de l’Union européenne en Côte d’Ivoire, Irchad Razaaly, accompagné d’une délégation d’ambassadeurs des États membres de l’Union européenne. La rencontre avait pour objectif de renforcer le partenariat entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne.

La ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nialé Kaba, a reçu lundi au cabinet à Abidjan l’ambassadeur de l’Union européenne en Côte d’Ivoire, Irchad Razaaly, accompagné d’une délégation d’ambassadeurs des États membres de l’Union européenne. La rencontre avait pour objectif de renforcer le partenariat entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne.

La ministre a salué le rôle de l’UE comme principal partenaire commercial et premier investisseur du pays. « C’est notre premier partenaire commercial, le premier investisseur en Côte d’Ivoire », a-t-elle rappelé. Pour sa part, l’ambassadeur européen a souligné l’importance stratégique de ce partenariat. « Nous sommes de loin le premier partenaire commercial, le premier investisseur et le principal employeur en Côte d’Ivoire », a déclaré Irchad Razaaly.

Les échanges ont également porté sur les principes fondateurs de leur coopération, notamment le multilatéralisme, le respect des droits humains, ainsi que la coopération sécuritaire et le développement économique. L’UE soutient la Côte d’Ivoire dans le renforcement de ses capacités internes et dans ses responsabilités régionales.

Publicité