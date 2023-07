Côte d’Ivoire : une usine moderne de broyage de cacao inaugurée à San Pedro

- Publicité-

Ce 21 juillet 2021, le vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné, a inauguré une usine de transformation de cacao ultramoderne construite par la société GCB COCOA Côte d’Ivoire dans la ville de San Pedro.

Depuis 2018, cette entreprise malaisienne active en Côte d’Ivoire a investi plus de 20 milliards de Francs CFA dans la construction d’une usine de broyage de cacao à San-Pedro, une ville qui héberge le premier port exportateur de cacao au monde.

Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, a souligné que l’industrie agroalimentaire représente 5,2 % du PIB en 2022. Aussi, la filière cacao, un pilier de l’économie ivoirienne, a bénéficié de l’appui et de mesures incitatives spécifiques pour améliorer la compétitivité des entreprises industrielles de la filière et favoriser davantage la transformation locale de cette spéculation.



Poursuivant, le Dr Diarrassouba a noté que le gouvernement ivoirien a pris diverses mesures pour augmenter la compétitivité du secteur et augmenter le taux de transformation du cacao à l’échelle locale. Pour cela, les capacités de broyage de cacao sont passées de 730 000 tonnes par an en 2017 à 972 040 tonnes par an en 2022 grâce aux avantages offerts par le gouvernement.

Avec l’implantation de cette unité de la société, la ville de San Pedro abrite désormais sept unités de transformation du cacao sur un ensemble de quatorze unités fonctionnelles en Côte d’Ivoire. De plus, les sept unités ont une capacité installée de 475 040 tonnes, soit environ la moitié des capacités de transformation du cacao du pays en 2022.