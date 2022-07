Côte d’Ivoire : une proposition de loi pour légaliser la polygamie

En Côte d’Ivoire, plusieurs parlementaires ont initié une proposition de loi en vu de la légalisation de la polygamie. Intitulée proposition de loi modifiant et complétant la loi N°219-570 du 26 juin 2019 relative au mariage, elle émane du député Yacouba Sangaré.

« Il faut légaliser la polygamie en Côte d’Ivoire ». Le député de Koumassi, Yacouba Sangaré est formel sur le sujet. « Il est temps de mettre fin à l’hypocrisie et de briser le tabou de la polygamie, qui est pourtant une pratique réelle et courante dans nos sociétés africaines », a-t-il déclaré lors de son point de presse sur la proposition de loi.

Le parlementaire défend une polygamie optionnelle et pense qu’elle serait adaptée à la multiculturalité du pays. « Vu la multiculturalité de notre pays, ma proposition de loi institue une polygamie optionnelle, laissée au libre choix de chaque citoyen et de chaque citoyenne », a-t-il expliqué selon les propos rapportés par Fratmat. Yacouba Sangaré est soutenu par ses collègues Fidèle Didi Bogro de Fresco, Sidibé Daouda d’Abobo, Kangouté Mamadou Moctar de Bouna et Roger Kia Diomandé de Man.

Constance Yaï s’oppose à la légalisation de la polygamie

Ancien ministre ministre de la Femme de Côte d’Ivoire, Constance Yaï dit catégoriquement non à la proposition de loi du parlementaire de Koumassi. Pour elle, cette proposition de loi est une « provocation » de la part des élus.

Au vue de la Constitution ivoirienne et des engagements internationaux pris, Constance Yaï estime qu’ « adopter une loi portant sur la légalisation de la polygamie optionnelle pour les hommes en Côte d’Ivoire serait contradictoire aux nombreux engagements pour la protection des droits des femmes ivoiriennes et de l’égalité de sexe ».

Le sujet fait grand bruit actuellement en Côte d’Ivoire et suscite de vives réactions au sein de l’opinion publique.