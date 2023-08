Côte d’Ivoire: une grève annoncée dans le secteur de la Santé, le ministère anticipe

Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a été affecté par une grève. En réponse à la situation, le Directeur de Cabinet a pris la décision de prévenir toute situation potentiellement préjudiciable à la population.

En effet, le Dr Aka Charles Koffi, Directeur de Cabinet du Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, a eu une rencontre avec la presse le mercredi 09 août 2023 afin de rassurer l’opinion publique et d’encourager les acteurs à participer à la trêve sociale et au mécanisme du comité sectoriel. De plus, il a exhorté les agents de santé à maintenir leur sérénité afin qu’ils puissent travailler sereinement.

Par ailleurs, le Directeur de Cabinet a formellement rappelé que l’entrée en grève obéit à des règles formelles en interpellant les auteurs de ces actes. « Par arrêté n°0004/MSHPCMU/CAB du 12 janvier 2023, le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a mis en place dans son département le Comité Sectoriel du Dialogue Social. Ce comité se compose de huit (08) membres dont quatre (4) issus du Ministère en charge de la Santé et quatre (4) désignés par les faitières syndicales. Il se réunit régulièrement et discute des différentes préoccupations du secteur et du suivi de l’état d’avancement des revendications » affirme-t-il.

Enfin, Dr Aka Charles considère ces actions comme irresponsables. Aussi, il a déclaré que le ministère de la Santé prendra toutes les mesures nécessaires pour retrouver les personnes individuelles ou syndicales responsables des appels ou des affiches anonymes qui ont perturbé la tranquillité dans ce secteur très sensible.

