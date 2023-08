Côte d’Ivoire: une femme jette son nouveau-né dans un caniveau

- Publicité-

Une femme qui venait d’accoucher a jeté son bébé dans les décombres d’un gros caniveau dans le quartier Niangon-Lokoua, dans la commune de Yopougon, le mardi 15 août 2023.

Selon Ainémon Banhie, adjudant-chef du Centre de coordination des opérations et transmission (Ccot) du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) de l’Indénié (Adjamé), il s’agissait d’un bébé de sexe féminin.

Cet enfant était âgé de seulement quelques heures. De plus, il était encore relié au cordon ombilical. Le corps a été retiré inanimé et remis à un médecin légiste qui a confirmé le décès. Par ailleurs, la police enquête pour trouver l’auteur et déterminer les responsabilités.

Pour rappel, une seconde découverte a été faite dans la même commune, à Songon, cinq mois après la première.