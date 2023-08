Côte d’Ivoire: une élève se tue par p3ndaison

Guedé Zoua Agathe, une élève de 5e à Issia, une ville située au centre-ouest de la Côte d’Ivoire, a décidé de se suic!der parce qu’elle n’aurait pas pu supporter les reproches sévères de son père concernant sa vie s3xuelle.

En effet, l’élève de l’école privée du village de Namané, dans le département d’Issia, s’est p3ndue dans l’une des chambres de la maison de son géniteur le lundi 7 août 2023 après que ce dernier ait critiqué sa vie s3xuelle. La jeune fille, grondée par son père, disparaît des regards de sa famille et est retrouvée plus tard p3ndue. Avant l’exhumation et l’inhumation de la dépouille, les autorités ont fait un constat.

Selon notre source, les corps habillés ont entendu le père de la défunte. De plus, une enquête est en cours pour déterminer la nature de cette pendaison qui continue de susciter des discussions dans la cité du rocher.