Côte d’Ivoire : un voleur de passeport appréhendé à l’aéroport Félix Houphouët Boigny

Le 27 janvier 2023, O. Aladé a été appréhendé à l’aéroport Félix Houphouët Boigny d’Abidjan. Bien qu’ayant été reconnu par son père français en 2016, Orphelin de mère, et ayant obtenu des documents officiels, dont un changement de nom, en 2019, il découvre que ses documents ont été utilisés frauduleusement pour obtenir un passeport et un visa Schengen.

Souhaitant revenir en Côte d’Ivoire pour retrouver sa famille biologique et prouver son succès à l’étranger lors de la CAN 2023, Daniel (faux Y. M. Daniel) est confronté à un cauchemar à son arrivée à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, où la police l’interpelle. Malgré ses affirmations, les enquêtes révèlent qu’il s’agit en réalité d’un Nigérian, né à Daoukro (Côte d’Ivoire) en 1995, répondant au nom d’O. Aladé. Le tribunal du Plateau le déclare coupable d’usurpation d’identité et d’obtention illégale de documents administratifs, le condamnant à 12 mois de prison, une amende de 500 000 Fcfa, et 10 millions de francs CFA de dommages et intérêts.

Malgré son souhait de retourner en France pour reprendre son emploi, le tribunal rend son verdict le 26 janvier 2024, ordonnant la destruction de son faux passeport et de toute fausse pièce en sa possession, mettant ainsi fin à cette saga complexe d’identité et de justice.