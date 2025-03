Côte d’Ivoire: un ressortissant chinois condamné à 07 ans de prison

- Publicité-

En Côte d’Ivoire, un ressortissant chinois, Li Kesen, a été condamné, le lundi 3 mars 2025, à sept ans de prison pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux par le Tribunal correctionnel du Pôle pénal économique et financier (PPEF), selon un communiqué du ministère de la Justice.

Le 16 février, une équipe de l’unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, sous la supervision du Parquet près le PPEF, a effectué une perquisition au domicile de Li Kesen, situé à Cocody Deux-Plateaux Vallon. Cette opération a permis de saisir des sommes d’argent sous forme de devises de plusieurs pays, notamment des FCFA, des Euros, des Yuans, des Wons, des Cedis, des Pesos, des Dollars, des Dinars, des Roupies et des Dirhams, dans diverses valeurs.

Li Kesen n’a pu fournir d’explication sur l’origine de ces fonds, et une enquête financière approfondie menée par les officiers de police judiciaire a révélé des faits de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux. Le prévenu, ainsi que quatre autres individus, tous de nationalité chinoise, ont été jugés par le Tribunal correctionnel du PPEF. Après délibération, le Tribunal a déclaré ces quatre personnes non coupables des faits qui leur étaient reprochés, en raison de l’absence de preuves.

En revanche, Li Kesen a été reconnu coupable de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux. Il a été condamné à une peine de sept ans de prison et à une amende de 1 909 milliards FCFA, conformément aux dispositions des articles 171 du Livre des procédures fiscales, 9, 184, 187, 196, 199 et 202 de l’ordonnance n°2023-875 du 23 novembre 2023, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massif.

Le Tribunal a également ordonné la confiscation de ses biens au profit de l’État et une interdiction définitive du territoire national. Li Kesen sera expulsé de la République de Côte d’Ivoire.