Côte d’Ivoire : un présumé auteur des incendies de véhicules arrêté

Ce mercredi 26 juillet, aux environs de 3 heures, le sieur K.J a été appréhendé par les forces de l’ordre après avoir tenté d’incendier un véhicule appartenant au sieur T. K dans le quartier Lycée de Bondoukou.

Des jeunes de ce quartier, alertés par la fumée de la voiture, sont intervenus rapidement en relation avec le Centre de secours d’urgence (CSU) de Bondoukou pour éteindre le feu aux environs de 1 h 30 du matin. La patrouille mixte du secteur Lycée, composée de la police, de la gendarmerie et des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI), a été informée par les riverains. Ils ont donné à l’équipe de patrouille une description de leur suspect. Afin de retrouver l’individu, une battue, aidée de jeunes volontaires, a été organisée.

En outre, les études ont permis de localiser K.J vers 3h qui a admis les faits. Les jeunes du quartier l’avaient aperçu, selon eux, portant une cagoule et faisant semblant d’être déréglé. Selon les autorités de la patrouille mixte, le véhicule qui a été partiellement incendié était en panne depuis six mois. De plus, il avait été garé dans une zone arrière derrière la nouvelle gare de Bondoukou.

Avant cette arrestation, quatre individus présumés ont été appréhendés par les forces de police de Bondoukou et ont été déférés la semaine dernière dans le cadre de l’enquête en cours sur les véhicules incendiés dans cette zone depuis le 7 juillet. En raison de la répétition de ces incidents, le 18 juillet, le préfet de Bondoukou, Andjou Koua, avait demandé à ses habitants de collaborer avec les forces de défense et de sécurité (FDS) afin de mettre fin à cette situation.