Côte d’Ivoire : un jeune homme poignardé par son frère

Le samedi 12 août 2023, dans la localité de Divo, un garçon a été blessé par son propre frère avec une machette alors qu’il tentait d’empêcher ce dernier de frapper leur mère.

Selon les témoignages recueillis sur place, les raisons de la dispute au sein de la famille sont encore inconnues. Le plus jeune de la fratrie aurait pris la parole pour mettre fin à la confrontation violente entre l’aîné et sa mère. Aussi, il aurait essayé de se substituer à son aîné et à sa mère dans un geste de bravoure et de protection.

Mais la situation s’est rapidement détériorée. Le frère aîné, agité et en colère, aurait attrapé le jeune homme avec une machette tranchante pour le retenir. Les autorités locales ont été rapidement informées et ont pris en charge la victime, la transportant d’urgence à l’hôpital le plus proche.

Le jeune homme a subi des blessures graves à la suite de l’attaque et les médecins luttent actuellement pour sauver sa vie. Le personnel médical surveille attentivement l’évolution de sa santé et décrit son état comme critique.

Les questions complexes sur la dynamique familiale et les tensions internes qui peuvent parfois conduire à des actes de violence inattendus sont soulevées par cet incident choquant. Les autorités locales ont entamé une enquête dans le but de déterminer les circonstances précises de l’incident.