Côte d’Ivoire: un incendie dans deux dépôts de Gaz fait une victime

Le jeudi 20 juillet 2023, les habitants de Gagnoa, une localité de la Côte d’Ivoire, ont été réveillés par l’explosion de plusieurs bouteilles de gaz dans le quartier Delbo 2 du côté du barrage.

Un incendie, dont la source n’a pas encore été déterminée, a complètement détruit deux magasins servant de dépôt de gaz. Seuls les sapeurs-pompiers civils de Gagnoa, sous la direction du commandant Keita El Hadj Yssouf, ont réussi à sauver le salon de coiffure situé à proximité des dépôts de gaz.

Après leur arrivée sur les lieux de l’incendie, ils ont rapidement évacué Bamba Mohamed, l’un des propriétaires des deux dépôts de gaz, qui a tenté de faire face aux flammes pour sauver ses biens du feu. Suite à l’évacuation, les pompiers civils présents sur place ont effectué une reconnaissance des lieux avant de s’engager dans une bataille acharnée contre le feu.

Cependant, le problème le plus difficile était que les bouteilles, qui étaient déjà très chauffées et étaient disposées de manière dispersée dans un espace limité des deux dépôts, explosaient à tout moment. Par contre, les murs du bâtiment malheureux se sont effondrés à cause de la chaleur intense. Au terme de l’opération, une seule victime a subi des brûlures graves sur les bras et le ventre. Deux établissements ont été enfumés et la toiture d’un salon de coiffure voisin a été en grande partie endommagée.

Enfin, les sauveteurs ont demandé aux propriétaires de bouteilles de gaz de s’installer dans de grands espaces avec des étagères bien disposées afin de faciliter les interventions en cas d’incendie, avant de recommander d’augmenter la sensibilisation aux techniques de gestion du feu de gaz en cas d’incendie.