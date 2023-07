Côte d’Ivoire : un gendarme meurt après avoir été mordu par un serpent sur son lit

- Publicité-

Le dimanche 9 juillet 2023 en Côte d’Ivoire, précisément à l’hôpital général de Dabakala, l’adjudant Assoumou Kouamé Marcel est décédé après avoir été mordu par un serpent sur son lit.

La tragédie entourée de mystère s’est produite le dimanche 9 juillet 2023 à Dabakala, une ville du centre de la Côte d’Ivoire. L’adjudant Assoumou Kouamé Marcel, membre respecté de la gendarmerie nationale, a été mordu par un serpent alors qu’il était chez lui et allongé sur son lit. L’incident s’est produit de manière inattendue à midi et a ajouté un élément de mystère à cette tragédie.

Un effet spirituel ?

Selon des sources locales, un serpent venimeux est soudainement apparu et a mordu l’adjudant Assoumou Kouamé Marcel. Devant la gravité de la situation, il a été transporté d’urgence à l’hôpital général de Dabakala où il a reçu des soins appropriés.

- Publicité-

À l’hôpital, les médecins se sont immédiatement tournés vers l’Adjudant et lui ont donné un antidote. Cependant, vers 19 h 30, son état s’est subitement aggravé. Des sources ont déclaré que le gendarme s’était plaint d’une vision floue soudaine, signalant une complication grave.

Face à cette situation critique, les médecins décident de lui administrer un second sérum dans l’espoir de le sauver. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, l’adjudant a succombé avant que le deuxième sérum ne puisse être administré. Ce décès prématuré a plongé ses collègues et ses proches dans une profonde tristesse et un sentiment de confusion. Sa perte dans de telles circonstances suscite de nombreuses interrogations.