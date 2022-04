Côte d’Ivoire: un gang spécialisé dans le vol par effraction démantelé

La police ivoirienne a annoncé ce mercredi, avoir mis fin aux activités d’un gang spécialisé dans le vol par effraction. Des munitions et pistolets automatiques ainsi que de la drogue, on été saisis lors de l’opération de la police criminelle.

« La Direction de la Police Criminelle vient de démanteler un redoutable gang spécialisé dans le vol par effraction dans les domiciles et les commerces. Ce gang composé de six individus a sévi dans les communes de Cocody et de Bingerville », indique ce mercredi, un communiqué de la police ivoirienne.

Le chef de ce gang est le nommé A. D. alias Defao, 24 ans ; le cerveau est le nommé, B. A. 45 ans, repris de justice. Pour réussir ses forfaits, le malfrat B. A. se fait d’abord passer pour un chef de chantier, ce qui lui permet de repérer le domicile des victimes pour faciliter les attaques.

La bande est composée des nommés: D. M. 42 ans, repris de justice se disant commerçant; O. Y. alias Yaro, 23 ans, également repris de justice ; D. M, alias Levieux, 18 ans, sans emploi et D. A., 18 ans, sans emploi. Tous ont reconnus avoir perpétré plusieurs attaques avec le chef de gang.

Le dernier forfait s’est produit dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 mars 2022, quatre individus, tous armés de machettes ont attaqué le domicile d’un administrateur des services financiers, commandant des douanes à Cocody Riviera. Au cours de cette attaque, les quidams précités ont emporté l’arme de dotation du commandant, ses deux téléphones portables, son ordinateur portable et sa tablette.

Suite à cette attaque, ce dernier a porté plainte à la Direction de la police Criminelle. Aussitôt, une enquête menée a permis l’interpellation du nommé A. D alias Defao, 24 ans, chef de gang et ses complices. Plusieurs saisies ont été faites dont : 02 pistolets automatiques ; 02 téléphones ; 03 blocs de cannabis et 40 munitions de 9 millimètres.

