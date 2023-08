Côte d’Ivoire : un enseignant et la femme d’un agriculteur surpris en pleins ébats s3xuels

- Publicité-

Les résidents de Gblapleu, un village à proximité de Guiglo dans la région du Cavally en Côte d’Ivoire, sont confrontés à une affaire d’adultère. Un professeur de l’EPP nommé Michelkro est accusé d’adultère avec l’épouse d’un propriétaire d’hévéas.

Selon les instructions de sa direction, l’enseignant devait être employé à l’EPP Michelkro. Cependant, lors d’une promenade avec un ami rencontré par hasard dans un bistrot, l’enseignant a décidé de son plein gré de s’installer définitivement à Gblapleu dans le quartier « Derrière l’eau ».

Selon lepointsur.com, il a décidé de parcourir quotidiennement la distance entre Gblapleu et Michelkro et a pris en charge toutes les conséquences financières. De plus, il a trouvé un logement abordable dans le quartier « Derrière l’eau » près d’un jeune agriculteur. Étant voisin, les deux familles avaient une relation amicale, presque fusionnée. En plus des deux couples, leurs épouses se rencontraient fréquemment, forgeant une relation étroite et échangeant avec aisance des secrets.

L’enseignant K et Y., la femme du saigneur d’hévéa, décident alors de se présenter de manière regrettable. L’enseignant exploite sa relation avec la femme de son voisin, tandis que Y. s’engage avec l’époux de sa confidente. Ils finissent par se retourner contre M., la femme de l’enseignant, et C-Z, le saigneur d’hévéa, en raison de leur confiance aveugle.

L’énergie idyllique a pris le dessus sur la prudence grâce à l’initiative de l’enseignant. L’épouse du saigneur d’hévéa a reçu un téléphone portable avec une puce pour aider à planifier leurs rendez-vous secrets. Le pauvre saigneur d’hévéa, légèrement plus instruit que son épouse, a commencé à la surveiller discrètement et a remarqué les changements de comportement qu’elle était entrain de développer. Le jour de la fête de Ramadan, ses soupçons ont été confirmés.

Lors de la fête, l’épouse du saigneur d’hévéa et l’enseignant se sont secrètement rencontrés dans la douche du saigneur d’hévéa, cherchant à se protéger des regards curieux et dérangeants. Le saigneur d’hévéa, trahi, a capturé les deux amoureux en flagrant délit d’adultère dans la douche. Avant de partir volontairement vers son lieu d’affectation, le village Michelkro, qui était considéré comme éloigné de Guiglo, l’enseignant, récidiviste dans ce domaine, s’est efforcé de présenter des excuses.

Par ailleurs, il n’a même pas pris la peine de saluer ni son voisin, le saigneur d’hévéa, ni ses camarades de travail du quartier. Depuis, cette question continue de provoquer des débats parmi les différentes communautés de Gblapleu et Michelkro.