Côte d’Ivoire : un conducteur de taxi-moto tué lors d’un contrôle de police

Le lundi 10 juillet 2023, un incident tragique s’est produit à Nigouni au cours duquel un agent de la police des frontières a ouvert le feu sur un chauffeur de taxi-moto, le blessant à cinq reprises et blessant également son passager, selon AIP.

D’après des témoignages recueillis auprès des rescapés et des proches du défunt, le chauffeur de taxi M.S. habitait à Gôgôrô, un village malien situé à une vingtaine de kilomètres de Tengréla. Il voyageait régulièrement entre Gôgôrô et Tengréla. Alors qu’il transportait son passager d’Odienne (Côte d’Ivoire) au Mali, vers 13 h 00, M.S. a contourné le poste de contrôle de Nigouni. Il a été repéré et pris en chasse par un membre de la police des frontières.

« Le policier nous a poursuivis. Nous avons chuté. Il est arrivé et a ouvert le feu sur nous avant de prendre la fuite », a confié le survivant. Pour des raisons encore inconnues, ce policier a ouvert le feu sur le chauffeur, âgé d’environ 45 ans, avec un pistolet automatique. Le corps a cinq impacts de balles, selon le personnel médical de l’hôpital général.

Le policier aurait alors tiré trois coups de feu à bout portant sur le passager Y.T., qui a été transporté à l’hôpital général de Tengréla quelques heures plus tard. Selon les médecins, son pronostic vital n’est plus engagé. Des jeunes de Tengréla en colère se sont rassemblés à la frontière, à cinq kilomètres de la ville, pour demander justice. Le corps de la victime a été rendu à sa famille après les procédures habituelles. Une enquête est en cours.

