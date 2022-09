Côte d’Ivoire : un champ de cannabis découvert près de Sémien, un suspect arrêté

Les agents de la Direction régionale de la Police des stupéfiants et des drogues (DPSD) ont mis la main sur une importante prise, le mercredi 21 septembre 2022. Il s’agit, en fait, d’un champ de cannabis d’un demi-hectare, situé dans un campement, à 5 kilomètres de Sémien, dans le département de Facobly.

Selon les informations de la presse ivoirienne, dans la journée du mercredi 21 septembre 2022, une grosse saisie a été faite dans un campement, dans le département de Facobly, précisément, à 5 kilomètres de Sémien. Le rapt porte la signature de la Direction régionale de la Police des stupéfiants et des drogues (DPSD), antenne de Man.

Les sources sécuritaires, remontées par les médias, rapportent que la réussite de l’opération a été possible, grâce à une dénonciation anonyme et la coordination des forces de sécurité. Les informations faisaient état de ce qu’un grossiste de produits stupéfiants sévissait dans la zone, depuis quelques temps, et c’est à la faveur de ces sources que la police a pu remonter jusqu’à la source.

Lors de l’assaut de la DPSD, un suspect, du nom de Justin Kambou, 49 ans, a été mis aux arrêts. Une fouille poussée de son logement a permis de dénicher, dans un premier temps, quelque 10 kilogrammes de cannabis séché, répartis dans de 3 sacs. Dans un second temps, les policiers sont tombés sur un demi-hectare d’une plantation de cannabis, dissimulé dans un champ de maïs.

La drogue saisie a été transportée dans les locaux de la police anti-drogue. Quant au mis en cause, le sieur Justin Kambou, en attendant d’être fixé sur son sort, il a été mis à la disposition du parquet du tribunal de première instance de Man.