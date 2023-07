Côte d’Ivoire: un camion percute un grumier et fait 2 morts

- Publicité-

En Côte d’Ivoire, dans un grave accident de la circulation à la sortie de Kocoumbo, commune située à 26 kilomètres de Toumodi, sur l’axe Toumodi-Oumé, deux hommes ont tragiquement perdu la vie et une femme a été amputée de la main, le lundi 17 juillet 2023.

Selon les témoins, le conducteur d’un camion Kia transportant des casiers de boisson avec 2 passagers, roulait à vive allure sous une pluie battante lorsque, dans la pénombre, il a été surpris par un camion chargé de billes de bois en panne et stationné sur la chaussée sans indication de sa présence.

Ainsi, la violence de l’impact a entraîné deux décès certains du conducteur et de son passager, qui ont eu la tête et les membres écrasés, tandis que la passagère de 23 ans a eu une coupure à la main gauche et de graves blessures à la tête.

Après avoir été informés du drame, les sapeurs-pompiers civils de Bélier, une fois sur les lieux de l’incident, ont retrouvé les victimes et pris en charge la femme, qui a été évacuée vers l’hôpital général de Toumodi, en présence des unités de gendarmerie de Djékanou et de Kocoumbo. Quant aux dépouilles des personnes décédées, elles ont été mises à la disposition des pompes funèbres.