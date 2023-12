Côte d’Ivoire : Tiken Jah Fakoly crache ses vérités aux autorités ivoiriennes

La star ivoirienne de Reggae Tiken Jah Fakoly, très fâché, des honneurs qu’on lui réserve lors de ses concerts en Côte d’Ivoire, dis ses quatre vérités aux autorités ivoiriennes.

Tiken Jah Fakoly, la légende ivoirienne du Reggae, est de retour d’une tournée internationale pendant laquelle il a donné 90 concerts au Canada. Il prévoit maintenant de donner un double concert. Le premier aura lieu le mercredi 6 décembre à la salle Lougah François du Palais de la culture Bernard B. Dadié de Treichville, et le second se tiendra le vendredi 8 décembre à l’Agora de Koumassi, à partir de 19h. Lors de son passage à l’émission « Show Buzz » diffusée sur la Nouvelle Chaine Ivoirienne (NCI) le lundi 4 décembre 2023, il a a des informations sur ces deux événements. Mais il est aussi revenu sur les griffes qu’il a contre les autorités ivoiriennes.

Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, Tiken Jah Fakoly, après la projection d’une vidéo du bel accueil à lui réserver à son arrivée à l’aéroport de Port-Bouët, a craché sur les autorités ivoiriennes. « Je n’ai jamais eu de décoration dans mon pays. Je n’ai pas de déclaration particulière à faire par rapport à cette situation. Je n’ai pas non plus de demande à faire. Mais je pense que ce sont des choses qui doivent se faire automatiquement en fonction de ce que l’artiste ou l’homme apporte à son pays. (…) J’ai une belle carrière aujourd’hui, je n’ai rien à envier. Quelqu’un qui fait 90 concerts dans tout ce temps, qui tourne partout et qui a le respect du public, je pense que c’est la meilleure décoration. Peut-être qu’un jour ça viendra mais quand les choses sont naturelles c’est mieux », dit-il.

Pour terminer ses propos, il s’est insurgé contre le traitement des politiques par rapport aux artistes Reggae Africains. « On a plusieurs challenges à relever pour le Reggae africain parce qu’on a jamais eu les Grammy Awards. Moi j’ai eu les Victoires de la musique qui est la plus haute distinction qu’on puisse avoir en France qui est l’équivalent des Grammy Awards aux Etats-Unis et je pense qu’il faut qu’on arrive à atteindre cet objectif en positionnant notre reggae au même niveau que le Reggae jamaïcain. Notre Reggae est bien respecté parce que moi je rencontre beaucoup de jamaïcains sur les tournées où souvent c’est moi qui suis en tête d’affiche. (…)

Le Reggae est négligé, je ne dirai pas combattu mais les gens n’aiment pas le message du Reggae’’, regrette-t-il. Avant de poursuivre : ‘’En fait, ils aiment le Reggae quand par exemple ils sont dans l’opposition mais une fois au pouvoir, ils ne l’aiment plus. Toutefois, le message du reggae ne doit pas changer. Depuis Bob Marley, le reggae est la voix des sans voix et a décidé de prendre position pour le peuple.

Mais ce n’est pas étonnant parce que du vivant de Bob Marley, il n’a pas été décoré en Jamaïque parce que le reggae est une musique contre-pouvoir. Le reggae a toujours eu des problèmes avec ceux qui sont au pouvoir mais je pense que c’est la ligne tracée qu’il faut suivre », a déclaré Tiken Jah Fakoly.

Pour rappel, Tiken Jah Fakoly est l’un des artistes Reggae ivoiriens qui font honneur à la Côte d’Ivoire à l’international, à l’instar d’Alpha Blondy. Ses chansons qui sont appréciées par les amateurs du Reggae, sont beaucoup engagées. Même si elles ne plaisent pas à des gouvernants africains.