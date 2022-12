Côte d’ivoire: Tiesco le Sultan charge Wizkid après son concert raté

Les réactions sur le concert raté de l’artiste nigérian Wizkid en Côte d’Ivoire ne sont pas prêtes de s’estomper. Dernier à réagir, le chanteur Tiesco le Sultan sur l’émission PPLK de La3.

Wizkid aura sans doute fort à faire pour se faire pardonner du lapin posé à ses fans en Côte d’ivoire. La superstar nigériane, attendue le weekend dernier pour une prestation au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, a tout simplement snobé ses hôtes. L’artiste a en effet préféré produire au Bénin qui organisait également un festival dénommé WeLovEya.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde France 2 0 Maroc

Un manque de considération pour tout un pays selon plusieurs acteurs culturels ivoiriens qui ont critiqué le Nigérian pour ce sale coup. Le chanteur Tiesco le Sultan n’a pas non plus été en reste. Invité sur l’émission PPLK de La3, l’artiste a déchargé toute sa colère sur le « Starboy ».

“Nous on est frustré parce que vous donnez de l’importance à quelqu’un qui se fout de vous (…) Certains promoteurs pourraient essayez de miser un peu plus sur nous”. s’est indigné le Gringo. Tiesco a également regretté le fait que les artistes étrangers soient plus mis en valeur que les locaux qui sont parfois même meilleurs qu’eux.

Un coup de gueule partagé par Anaconda qui estime qu’un Serge Beynaud ou encore Mix Premier aurait bien fait le job. « Pour moi, le public ivoirien a un complexe parce que, ce que Wizkid il chante là, il ne chante pas mieux que Serge Beynaud, que Mix Premier, que toi Tiesco le Sultan (…) », a renchéri le chroniqueur.