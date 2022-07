Côte d’Ivoire: Souleymane Kamagaté réagit au « faible taux de réussite au BEPC 2022 »

Le faible taux de réussite au BEPC 2022 en Côte d’Ivoire continue de susciter des réactions. Souleymane Kamagaté est sorti de ses gongs pour dire ses quatre vérités aux autorités en charge de l’éducation, qui à l’en croire ont également une part de responsabilité dans cette chute.

Les résultats du Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC) en Côte d’Ivoire ont été dévoilés officiellement dans la matinée de ce mardi 5 juillet 2022. Sur les 519 449 candidats qui ont composé dans les centres, 150 081 ont pu tirer leur épingle du jeu, soit un taux de 28,89 % contre 41,27% l’année dernière.

Face à ce taux qui fait jaser la toile depuis la proclamation des résultats, Souleymane Kamagaté n’a pas hésité à s’en prendre à la ministre de l’Education Nationale et de l’alphabétisation, Mariatou Koné.

« Si tu ne te laves pas pendant 1 mois, que tu mets sur toi le meilleur parfum du monde , tu sentiras mauvais. Avant d’être stricte avec les élèves pendant les examens, il faut leur garantir pendant l’année scolaire, un cadre d’enseignement favorable (nombre d’enseignant suffisant, enseignant de qualité bien formé , nombre raisonnable d’élèves par classe ). Je ne vois pas pourquoi on devrait se féliciter d’un taux aussi bas » a écrit le mari de la chanteuse Ivoirienne Sarah Ami Bamba sur sa page Facebook.

Et d’ajouter: « L’argent de camera de surveillance doit servir d’abord pour la construction de salle de classes et bancs . C’est le plus urgent pour le moment. N’espérons pas de miracle venant des élèves s’ils sont parfois 80 , 90 , 100 par classe avec des enseignants très mal formés qui n’ont pas le niveau et souvent des classes qui manquent d’enseignants », a-t-il indiqué.