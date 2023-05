Côte d’Ivoire: Simone Gbagbo appelle à la réconciliation nationale et au retour de Guillaume Soro

- Publicité-

L’ex-Première dame de Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo, a demandé pardon aux victimes de plusieurs crises politiques lors d’un meeting à Bouaké. Elle a également appelé au retour de Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion de 2002 et exilé, pour participer au processus de réconciliation nationale.

Simone Gbagbo a organisé un meeting à Bouaké où elle a demandé pardon aux victimes de plusieurs crises politiques en Côte d’Ivoire. Elle a également accordé son pardon à tous ceux qui ont causé du tort à la nation ivoirienne. Elle a appelé tous les responsables politiques du pays à la rejoindre dans cet exercice de réconciliation nationale. Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), parti au pouvoir, ainsi que le principal parti d’opposition, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), étaient présents lors du discours.

Appel au retour de Guillaume Soro

Simone Gbagbo a également appelé au retour de Guillaume Soro en Côte d’Ivoire, condamné à perpétuité en juin 2021 pour une tentative d’insurrection en 2019. Elle a expliqué que son retour serait dans l’intérêt de la Côte d’Ivoire et qu’il devrait avoir la possibilité de participer au processus de réconciliation nationale initié par le président actuel, Alassane Ouattara. Même si elle n’approuvait pas le rôle de Guillaume Soro pendant la crise de 2002, elle l’a pardonné.

En outre, Simone Gbagbo a demandé un report des élections régionales et municipales prévues en septembre 2023, les premières auxquelles son parti, le Mouvement des générations capables (MGC), créé en 2022, prendra part. Elle a déploré un manque de transparence et d’équité dans l’organisation de ces élections.

En demandant pardon aux victimes des crises politiques et en appelant à la réconciliation nationale, Simone Gbagbo montre une volonté de participer à la construction d’un avenir plus stable et plus pacifique pour la Côte d’Ivoire. Son appel au retour de Guillaume Soro, bien qu’il suscite des réactions contrastées, pourrait également contribuer à la réconciliation nationale dans un pays qui a connu de nombreux troubles politiques.