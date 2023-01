Côte d’ivoire: Roseline Layo annonce son retrait du Showbiz après une année très chargée

Après une année 2022 remplie de succès, Roseline Layo a décidé de s’accorder un moment de repos. C’est à travers un chaleureux message de remerciements à l’endroit de ses fans que la chanteuse a annoncé la nouvelle.

Considérée comme la nouvelle étoile de la musique ivoirienne, Roseline Layo a décidé de s’adresser à ses fans après une année 2022 très satisfaisante sur le plan professionnel. Dans un message posté sur sa page Facebook ce jeudi 13 janvier 2023, la chanteuse qui a rempli le palais de la culture le 7 janvier dernier, a adressé ses sincères remerciements à ses fans pour leur soutien depuis le début de sa carrière.

«Moi en train de rentrer dans 2023. Cette image symbolise la confiance que j’ai récoltée grâce à Dieu et à vous, les Élus », a d’abord écrit Roseline Layo sur sa page Facebook officielle. Par la suite, elle a également fait un clin d’œil à ses partenaires sans lesquels, cette réussite ne serait pas possible. « Je remercie les sponsors Orange Money, Double Seven Côte d’Ivoire, RTI officiel, La 3, Boomplay Music Côte d’Ivoire », a-t-elle indiqué.

Après avoir souhaité ses meilleurs vœux à ses fans à l’orée de cette nouvelle année, Roseline Layo a également profité pour annoncer à ses fans qu’elle va devoir prendre une légère pause avant de revenir en force en février prochain pour de nouveaux défis.

Faut-il le rappeler, Roseline Layo en plus de ces nombreuses apparitions sur scène notamment le lancement de la première partie de son album, les nombreuses tournées hors du pays, a également enregistré des millions de streams. La cerise sur le gâteau a été son mariage officiel avec son manager.