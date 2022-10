Côte d’Ivoire – Production alimentaire d’Urgence: la BAD débourse 99,179 milliards de FCFA

La Banque Africaine de Développement (BAD) a appuyé avec un financement de 99,179 milliards de FCFA, le Programme de Production alimentaire d’Urgence de la Côte d’Ivoire (2PAI-CI), en vue de l’augmentation de la production de riz, de maïs et de manioc.

Le Conseil des ministres de la Côte d’Ivoire a adopté mercredi 12 octobre 2022, un décret portant ratification d’un accord de prêt d’un montant total de 151 484 000 Euros, soit 99,179 milliards de FCFA, conclu le 18 août 2022 entre la Banque africaine de Développement (BAD) et l’État ivoirien pour le financement du Programme de Production alimentaire d’Urgence de Côte d’Ivoire (2PAI-CI), en vue de l’augmentation de la production de riz, de maïs et de manioc.

Le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, qui l’a annoncé au terme du Conseil des ministres, a affirmé que l’objectif de ce programme est de réduire significativement les importations des produits alimentaires de base à travers l’augmentation de la production de riz, de maïs et de manioc en vue de renforcer la souveraineté alimentaire du pays.

« Ce programme vise, de façon spécifique, à faciliter aux producteurs l’accès aux engrais et semences certifiés de variétés hybrides et résilientes au climat », a-t-il fait savoir. Pour lui, ce financement permettra, notamment d’acquérir de l’urée, du NPK (engrais), de renforcer le mécanisme de production de semences des pré-bases de riz, à travers une convention avec le Centre national de recherche agronomique (CNRA), afin de soutenir le système d’information et d’alerte agro-climatique dans les zones sensibles aux inondations.