Côte d’Ivoire-Primud 2022: Traité de « prétentieux », KS Bloom brise enfin le silence

Alors que son récent passage sur le plateau de l’émission Showbuzz continue de faire l’objet d’une vive polémique sur la toile, le rappeur gospel KS Bloom est monté au créneau pour faire une mise au point.

C’est la nouvelle affaire qui défraie la chornique depuis quelques heures sur la toile. Le chanteur et rappeur gospel qui enchaine les succès depuis le début de sa carrière fait actuellement face au courroux des internautes.

Invité récemment sur le plateau de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI) pour parler de son actualité, KS Bloom a profité pour s’exprimer sur la cérémonie du Primud qui aura lieu le 6 novembre prochain. Parlant des favoris de cette année, le rappeur gospel qui a raflé le prix du Primud du meilleur rappeur en 2021, pense qu’il mérite le primud d’or cette année en raison de ses nombreux exploits.

« Honnêtement, cette année, à part nous deux (Didi B et moi), celui qui veut venir être PRIMUD D’OR, il est méchant(…) » , a indiqué l’auteur du titre « C’est Dieu », face à la question de Mulukuku Dj.

« On est des artistes, je vais prendre mon cas, tu ne peux pas faire le Sofitel, le premier concert philharmonique de la musique ivoirienne, tu fais deux concerts en 3 jours, tu remplis le Sofitel et Ivoire Golf club. Tu vas au CASINO DE PARIS, tu remplis les 3 concerts seulement statistiquement… il y a combien de personne qui ont fait ça ? Genre un spectacle en France dans une salle, même de 500 places depuis le début de leur carrière. Quand on cite les artistes ivoiriens qui l’ont fait, parmi les 5, aujourd’hui, on peut dire mon nom alors que je viens d’arriver, je ne suis qu’à un an de carrière« , a-t-il expliqué sur NCI.

Très vite, ces propos du jeune chanteur relayés par plusieurs médias, ont suscité des réactions mitigées sur la toile. Traité d’arrogant et de prétentieux de part et d’autres, le chanteur gosepl est monté au créneau pour faire des mises au point.

« Attention chers médias ! Arrêtez de tordre mes propos SVP », a écrit KS Bloom sur sa page Facebook sans avoir pris le soin de démentir officellement cette information qui circule à foison depuis la fin de son émission sur Showbuzz.