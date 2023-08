Côte d’Ivoire – Prêts en ligne via des applications mobiles : l’ARTCI met en garde

Dans un communiqué publié, l’Autorité de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) a conseillé à la population ivoirienne de faire attention aux nouvelles formes de prêts en ligne via des applications mobiles telles que « Easy Cash », « Côte d’Ivoire Money », « Prêt rapide » et autres.

En effet, le régulateur des télécommunications en Côte d’Ivoire a averti que l’utilisation de ces applications présente des risques et des menaces pour les données personnelles et la vie privée des personnes. De plus, l’ARTCI a déclaré que ces applications qui recueillent des informations personnelles n’ont pas reçu d’autorisation pour traiter ces données.

Dans un délai de 10 jours à compter de la diffusion de ce communiqué, l’Autorité de protection a recommandé aux sociétés détentrices des applications de prêts en ligne de contacter leurs services compétents afin de se conformer à la loi N°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel.