Côte d’Ivoire – PPA-CI : Laurent Gbagbo candidat à la présidentielle de 2025

Le samedi 20 janvier 2024 à Dabou, Laurent Gbagbo a été désigné comme le candidat du PPA-CI pour l’élection présidentielle de 2025.

La séance a été présidée par Blaise Lasm, secrétaire général adjoint du PPA-CI en charge des Grands-Ponts, et a vu la participation de Ackah Emmanuel, directeur de cabinet du président Gbagbo, ainsi que de Damana Adia Pickass, deuxième vice-président du CSP en charge de la fête de la Renaissance et de la mobilisation de la jeunesse. Dans son allocution, Ackah Emmanuel a annoncé la visite imminente et officielle de Laurent Gbagbo dans la région des Grands-Ponts, encourageant également les militants du PPA-CI à contribuer à l’expansion du parti à l’échelle nationale.

De son côté, Damana Adia Pickass a appelé les militants à se mobiliser massivement pour la fête de la Renaissance prévue à Agboville en mars 2024. Il a souligné que cet événement constitue une opportunité de manifester le soutien des Ivoiriens à Laurent Gbagbo et de réclamer son inscription sur la liste électorale.

Lors de cette assemblée, Laurent Gbagbo a officiellement désigné comme le candidat du PPA-CI pour l’élection présidentielle de 2025. De plus, les militants se sont engagés à verser la caution de 50 millions de francs CFA requise pour la candidature à la présidence en Côte d’Ivoire.

Cette décision représente une victoire significative pour le PPA-CI, qui dispose désormais d’un candidat de poids en vue de l’élection présidentielle de 2025. Laurent Gbagbo jouit d’une grande popularité en Côte d’Ivoire, et sa candidature devrait susciter un soutien étendu au sein de la population.