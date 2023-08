Côte d’Ivoire: ouverture de la huitième édition de la semaine nationale de la propreté

Ce mardi 1ᵉʳ août 2023, la huitième édition de la Semaine Nationale de la Propreté (SNP) a été inaugurée dans les communes d’Abidjan par le ministère de l’hydraulique, de l’assainissement et de la salubrité (MINHAS).

Le directeur de cabinet, Drissa Diomandé, qui a représenté le ministre Fofana Bouaké à cette cérémonie, a déclaré que depuis 2016, le gouvernement organise la « Semaine Nationale de la Propreté » à l’occasion de la célébration de la fête de l’Indépendance de la Côte d’Ivoire. « Il s’agit de donner fière allure à la Côte d’Ivoire, aux communes, villes et villages avant la fête de l’Indépendance qui a lieu tous les 7 août » a-t-il révélé.

Ensuite, M. Drissa an annoncé que cette manifestation aura lieu dans tout le pays et que toutes les personnes sont invitées à améliorer leur environnement afin de créer une Côte d’Ivoire propre et prospère. Pour rappel, le thème de cette année est « La jeunesse engagée pour une Côte d’Ivoire propre et prospère! ». Il s’agit d’encourager davantage l’engagement collectif et individuel des populations, en particulier les jeunes, à travers ce thème.